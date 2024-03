“Cabaret di Stelle”, successo da sold out per lo spettacolo "Tutta colpa… dell'avanspettacolo"

E' calato il sipario sulla Rassegna "Cabaret di Stelle" venerdì sera al Polo Museale di Trani, con un grande successo confermato dall'ennesimo sold out per lo spettacolo "Tutta colpa… dell'avanspettacolo" con Nico Maretti, Nicola Pignataro e la partecipazione di Giuliano Ciliberti, a riconferma dell'alto gradimento pubblico per un progetto ideato e realizzato dalla Fondazione S.E.C.A.Due grandi maestri del teatro barese, protagonisti assoluti in due ore di sketch, monologhi e umorismo genuino, supportati e "sopportati" da Giuliano Ciliberti per l'occasione nelle vesti di cantante oltre che già direttore artistico dell'intera rassegna.La qualità degli artisti selezionati e lo stile unico e irresistibile dei vari mattatori scelti da Giuliano Ciliberti, sono stati gli ingredienti che hanno confezionato una rassegna di grande successo con il puntuale "sold out" nei quattro eventi in programma ed una replica fuori programma per Renato Ciardo, proposta ed esaurita in soli quattro giorni.Ma torniamo allo spettacolo di venerdì sera del quale è doveroso sottolineare la bravura e la grande capacità "cabarettistica" di due artisti capaci di intrattenere e coinvolgere l'intera platea con una serie di trovate comiche, sketch in puro vernacolo barese unicamente comico nel suo genere.Nicola Pignataro con i suoi monologhi irresistibili, gag sulla sanità e vecchie battute baresi ha coinvolto e strappato continue risate al pubblico in sala. Importante è stato il ruolo di Giuliano Ciliberti, che ha traghettato gli spettatori attraverso le canzoni, raccontando con la musica la storia di questi due grandi artisti. La presenza del grande Nico Maretti, ha conquistato il pubblico con il suo umorismo genuino, la sua sensibilità e la capacità di toccare le corde emotive, come nel momento più importante e coinvolgente dello spettacolo in cui ha portato in scena il principe della risata Totò con una splendida interpretazione della "A Livella"."Tutta colpa dell'avanspettacolo" se loro hanno iniziato a calcare i palcoscenici a partire dai teatri minori ad arrivare ai più importanti come è altrettanto tutta colpa dell'avanspettacolo se, dopo tanti anni, da quel palcoscenico non vogliono più scendereCon la serata di venerdì si chiude un'altra importante rassegna che ha visto come protagonisti Nicola Pignataro, Renato Ciardo, Franco Spadaro e Nico Maretti e che, come in tutte le iniziative che la Fondazione S.E.C.A. porta a termine, il riscontro… è unanime.Prossimo appuntamento da non perdere, il 30 marzo alle ore 20.00 con il Recital "La passione di Cristo", un recital sui momenti più suggestivi della "Passione di Cristo" visto dagli occhi del centurione che, sotto la Croce, sussurrava: "davvero quest'uomo era figlio di Dio……" con la voce narrante di Sebastiano Somma. Un grande recital con adattamento teatrale di Vito De Girolamo, accompagnato dall' Orchestra Melos e dal Coro Italian Gospel Singer's diretti dal Maestro Francesco Finizio.Ticket posto assegnato € 25,00 + D.P. suo presso la sede del Polo Museale.L'evento è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Corteinfiore.Info: tel. 0883.58.24.70 o mail: info@fondazioneseca.it