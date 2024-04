Fondazione S.E.C.A., prosegue "Girls Voices" con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale

arrivano a Trani per la Rassegna, ideata dalla"Vacanze Romane" è il progetto musicale che porteranno sul palco del Polo Museale ilDa "Stasera che sera" a "Per un'ora d'amore", da "Vacanze romane" a "Ti sento", da "Brivido caldo" a "Messaggio d'amore", passando attraverso gioielli come "Souvenir", "Mister Mandarino" o la bellissima "Che male", Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale sono pronti a raccontare la loro storia attraverso i più grandi successi dei Matia Bazar.I ticket sono in vendita su https://www.diyticket.it/events/musica/16109/vacanze-romane-silvia-mezzanotte-e-carlo-marrale o presso la sede del Polo Museale aPer la rassegna Girls Voices è stata rinnovata la partnership con, in perfetta armonia con il Presidente Nazionale Francesco Schittulli e Michele Ciniero, responsabile LILT della Provincia B.A.T., con le. A conclusione di ogni evento musicale, verrà offerta una degustazione di prodotti enogastronomici autoctoni, attraversando tutta la Puglia in un percorso sensoriale di sapori, profumi e colori.La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.