Taf protagonista anche nell'evento Notte delle Lanterne

Anche durante la manifestazione "Notte delle Lanterne" alcuni ragazzi speciali saranno impiegati dagli organizzatori per far parte del personale dell'evento, con svariati ruoli. La Notte delle Lanterne, organizzato dall'associazione Forme con il sostegno economico della Città di Trani, rappresenta un evento di condivisione, aggregazione, promozione, valorizzazione ed esaltazione dei prodotti di qualità del territorio, delle materie prime sostenibili, innovative e a km0. Dopo due edizioni in piazza Duomo, quest'anno l'evento sarà realizzato nelle giornate di giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre 2023 all'interno del Monastero di Santa Maria di Colonna a Trani, luogo che i tranesi (e non solo loro) hanno piacevolmente riscoperto nel corso di questa estate grazie ai tanti appuntamenti organizzati.

Notte delle lanterne è un evento che prevede un percorso di degustazione di prodotti tipici del territorio, caratterizzato dalle incantevoli lanterne pugliesi. Nelle precedenti edizioni vanta oltre un migliaio di presenze e più di 30 aziende partecipanti. L'evento è accompagnato da musica dal vivo ed ospiti di grande richiamo.

Proseguono le attività del Trani Autism Friendly, il sistema integrato territoriale creato a Trani per promuovere l'inserimento sociale e l'autonomia. L'estate ha offerto numerose opportunità di coinvolgimento, co-organizzate dall'Amministrazione comunale di Trani (in parallelo con i tanti appuntamenti estivi proposti in città) per promuovere e diffondere buone pratiche di coinvolgimento dei più giovani con disturbo dello spettro autistico.