Tari, ulteriori agevolazioni per utenze non domestiche: pubblicato l'avviso

I decreti Ristori 137/2020 e Ristori bis 149/2020 hanno permesso alle attività riconducibili ai codici ATECO previste dall'allegato 1 al decreto legge 149/2020 di beneficiare di diverse forme di ristoro che spaziano da contributi a fondo perduto alla cancellazione della seconda rata dell'IMU 2020, e quant'altro in essi specificatamente dettagliato.Tra le attività elencate non sono ricomprese la quasi totalità di quelle attività riconducibili alle categorie TARI nr. 20 (Attività industriali con capannoni di produzione) e nr. 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici) che hanno comunque subito ingenti danni economici conseguenti all'emergenza epidemiologica.La Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 177 del 23 dicembre 2020 (in corso di pubblicazione all'albo pretorio on line) ha disposto che alle predette attività sia riconosciuta una ulteriore riduzione della TARI anno 2020, in continuità con quanto già stabilito dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 65 del 10 settembre 2020. Questa possibile ulteriore agevolazione sarà riconosciuta previa richiesta da inoltrarsi esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it. entro e non oltre le ore 23.59 del decimo giorno successivo la pubblicazione della delibera di giunta comunale del 23 dicembre 2020, non ancora avvenuta. L'Amministrazione ha inteso comunque aprire i termini dell'avviso.Si precisa che non sarà ammessa altra modalità di presentazione al di fuori dell'invio a mezzo PEC.Si precisa ancora che chi ha già pagato l'intero tributo potrà chiedere la compensazione per l'anno 2021.L'avviso pubblico ed il modello di domanda da compilare sono disponibili nella sezione Bandi di Concorso del sito Istituzionale (clicca qui