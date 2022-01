"Tasto dolente": due laboratori di scrittura al Polo museale per riflettere sulla Giornata della Memoria

Venerdì 𝟐𝟖 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟓,𝟑𝟎 𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖,𝟎𝟎 al 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐃𝐢𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢 si teeranno due laboratori di scrittura per riflettere sul senso della Giornata della Memoria, uno dedicato ai ragazzi e uno dedicato agli adulti.Un progetto realizzato da Fondazione S.E.C.A. con il finanziamento del FSC 14-20 - Patto per la Puglia - CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali."L'idea è di dare un seguito alla Giornata della Memoria - spiega il direttore del Polo Museale, Graziano Urbano . E di convogliare tutte le emozioni e le riflessioni che saranno emerse dai tanti eventi commemorativi che ciascuno di noi vivrà in quei giorni, per mettere su carta il proprio pensiero e rendersi finalmente conto di quanto quella pagina di storia sia profondamente radicata in noi"."Lo strumento della macchina per scrivere - continua Urbano - permetterà ai partecipanti di riscoprire la profondità del proprio pensiero, di riappropriarsi di una modalità di scrittura che predilige la riflessione attenta e di lasciare da parte le reazioni più istintive e meno ragionate. È per questo che per la prima volta abbiamo pensato di realizzare un laboratorio dedicato anche agli adulti".La partecipazione è 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚. L'accesso è consentito solo con Green Pass, nel rispetto delle normative anti Covid. Info e prenotazioni allo 0883.58.24.70 o a info@fondazioneseca.it.