Teatro a Trani: arriva nell'auditorium San Luigi Il Carro dei Guitti. Presentata la nuova stagione

È con gioiosa soddisfazione che Giuseppe Francavilla annuncia il programma della stagione 2023-2024 del Carro dei guitti con tante novità e generi che spaziano dalla commedia alla attualità con il teatro sociale."Evviva ! Dopo tanta attesa, finalmente ripartiamo con la nostra rassegna giunta alla dodicesima edizione !Tante le novità: Prima fra tutte l'elegante location dell' Auditorium San Luigi...una vera chicca per Trani, nuova sede dei nostri spettacoli...A proposito di questi, come al solito abbracciano diversi generi teatrali dalla farsa alla commedia....dalla parodia comica al teatro sociale....Le due perle :Un amore rubato....uno spettacolo che tratta un argomento sempre drammaticamente attuale: la violenza di genere !Uno spettacolo super premiato dalla critica e dal pubblico...portato ovunque e pronto a bissarne il successo...Una finestra su Napoli, un vero musical tutto partenopeo fra risate, canti e balli in un' atmosfera magica ,tutta napoletana con cui concluderemo la rassegna !Sin da subito saranno pronti abbonamenti e biglietti sul primo spettacolo....Un' altra novità è che ogni spettacolo avrà un' anteprima dedicata ad un artista locale....nella rubrica "Una vetrina per nuovi talenti"Insomma Mario e Giuseppe Francavilla insieme ad un cast di ben 25 Attori sono pronti ad accogliervi tra risate,lacrime e riflessioni.....e tanto divertimento !Un ringraziamento speciale al vicepresidente del Carro dei Guitti : Emanuele Bovio per la realizzazione della locandina....a Franco Pagano e Don Mimmo de Toma per l' ospitalità nella nuova location....e a tutti i meravigliosi attori del Carro dei Guitti senza i quali nessun spettacolo può realizzarsi !Un grazie alle Associazioni Partnership:Trani TradizioniAuser TraniTrani nostraCroce biancaPrenotate subito i vostri biglietti....la sala è a numero chiuso e si prevedono diversi sold out !Evviva il Teatro.... Evviva il Carro dei Guitti