Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani

Ancora un tentativo di intrusione ai danni di un campo fotovoltaico situato lungo la strada provinciale Andria-Trani. L'episodio si è verificato intorno alle 00.20, quando il sistema di videosorveglianza con telecamere termiche ha rilevato movimenti sospetti nei pressi dell'impianto.Le immagini, definite chiare e inequivocabili, hanno evidenziato dapprima la presenza di alcune persone all'esterno della recinzione e, subito dopo, all'interno dell'area protetta. L'allarme è scattato immediatamente nella sala operativa dell'istituto di vigilanza Vegapol, che ha disposto l'intervento di tre pattuglie sul posto.Le guardie particolari giurate hanno raggiunto il sito in meno di due minuti, attivando contestualmente le Forze di Polizia e procedendo al controllo dell'area interessata dal tentativo di furto. All'arrivo degli operatori, i malviventi si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti, senza riuscire a sottrarre materiale né a provocare danni all'impianto.Determinante, ancora una volta, si è rivelata la combinazione tra tecnologie di sicurezza evolute e rapidità d'intervento, che ha consentito di sventare il colpo e di garantire la tutela dell'infrastruttura energetica.