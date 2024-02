Nominata la nuova Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Nominata con decreto sindacale del 16 febbraio scorso la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il triennio 2024/2027, con la seguente composizione: presidente il Sindaco Amedeo Bottaro; comandante del Corpo di Polizia Locale Col. dott. Leonardo Cuocci Martorano; Dirigente Medico Responsabile Sisp, territorialmente competente per la città di Trani, dott.ssa Patrizia Albrizio; dirigente dell'Ufficio tecnico, settore Lavori pubblici, Ing. Luigi Puzziferri; comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; esperto in elettrotecnica, per conto dell'Amet, dirigente dell'Ufficio tecnico Amet, Ing. Albino Mazzone; Inoltre, ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, sarà aggregato alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l' esperto in acustica Ing. Antonio Riccio, quale componente effettivo, o Ing. Fabio Larato, quale componente supplente.Qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sarà integrata con un rappresentante del Coni, con funzioni consultive.Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale; la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo rimane in carica per tre anni e, venuta a scadere, continua ad operare fino al giorno del suo rinnovo.La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata ogni tre anni dal Sindaco protempore.