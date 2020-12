Test sierologici per gli Avvocati di Trani, buona la prima

Gli avvocati del Foro di Trani questa mattina si sono messi in fila davanti alla Biblioteca Storica di piazza Sacra Regia Udienza per eseguire il test sierologico messo a disposizione dall'Ordine degli Avvocati grazie ad un accordo con la ASL Bt.Una risposta forte della categoria che punta alla propria sicurezza per garantire quella dei propri collaboratori e dei clienti con cui si interfacciano quotidianamente.Il test sierologico, lo ricordiamo, dà risposte in soli tre minuti. Ma la novità garantita dalla ASL Bt è che, in caso di sospetta positività al covid-19, i medici sul posto erano pronti ad eseguire i tamponi molecolari. Si tratta di un ampliamento della convenzione a garanzia di tutti.Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, attraverso il suo Consigliere Tesoriere, avv. Giovanni Marchio, ha voluto ringraziare la ASL Bt ed in particolare la dottoressa Patrizia Albrizio, responsabile Sisp Trani, ed il dottor Pasquale Acquafredda, dirigente medico Sisp Trani, per la professionalità e la disponibilità dimostrate.Restano confermati gli altri tre appuntamenti già programmati ed annunciati, anche qui con una nuova importante novità: viste le moltissime richieste di adesione da parte degli avvocati il numero dei test da eseguire è stato aumentato fino a 70 unità per ciascuno dei prossimi appuntamenti (anche in questo caso con l'eventuale tampone molecolare).