Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare”

Sbloccati i pagamenti di 20 mensilità in favore di tre beneficiari della misura regionale per pazienti non autosufficienti

Trani - domenica 2 novembre 2025 9.58
L'Amministrazione Comunale di Trani compie un passo fondamentale nell'ambito dell'assistenza sociale, procedendo alla liquidazione di un importo significativo a favore di famiglie che assistono persone in condizioni di estrema fragilità. L'atto, emanato il 31 ottobre 2025, è una Determinazione Dirigenziale che dispone il pagamento di € 42.000,00 a valere sulla misura regionale "Sostegno Familiare" destinata a pazienti non autosufficienti gravissimi. Il provvedimento, che impegna risorse assegnate dalla Regione Puglia (A.D. n. 1700/2023) all'Ambito Territoriale Sociale n. 5 (Trani-Bisceglie), garantisce un sostegno economico cruciale per le famiglie.

La liquidazione riguarda tre specifici beneficiari individuati tramite codici pratica (4TFN5YV5, LKURSY7M, UX627R49). Ciascuno di questi nuclei riceve l'importo massimo previsto dall'Avviso Pubblico: € 14.000,00. Questo importo copre ben 20 mensilità, relative al periodo che va da Maggio 2023 a Dicembre 2024, con un contributo mensile di € 700,00. L'atto di liquidazione è particolarmente rilevante poiché deriva dal primo scorrimento della graduatoria definitiva, approvata con D.D. n. 536/2024.

L'Amministrazione Comunale, infatti, ha potuto finanziare questi tre nuclei (inizialmente ammessi ma non coperti da fondi immediati) grazie all'utilizzo di economie rilevate al termine dell'annualità di riferimento. Tali economie sono state generate da cause di sospensione del beneficio (ad esempio, ricoveri) o cause di decadenza (come il decesso). Questo dimostra la capacità dell'ente di ottimizzare le risorse pubbliche per estendere la rete di protezione sociale a chi ne ha diritto.

Il provvedimento sottolinea come tali contributi siano esclusi dagli obblighi di tracciabilità (codice CIG) e dalle verifiche di regolarità fiscale (ex art. 48-bis), in quanto si tratta di contributi assistenziali erogati a tutela dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti. Il Comune di Trani ribadisce, attraverso questo atto amministrativo, il suo ruolo attivo nel garantire l'effettiva erogazione dei diritti sociali sul territorio, fungendo da anello di congiunzione essenziale tra le risorse regionali e le esigenze primarie delle famiglie.
