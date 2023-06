Torna il cinema all'aperto con "Porta Nova"

Torneranno i cinema all'aperto a Trani, a cominciare dal 6 luglio con quello di "Porta Nova" presso i giardini dell'ex Ospedaletto a Trani, con una rassegna nuova e gratuita a cadenza settimanale. Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, questa volta sono in programmazione ben 10 film, per poter garantire alla città proiezioni per l'intera estate 2023. Ma il progetto ha anche necessità di essere sostenuto anche con un piccolo contributo, collegandosi sul sito di Eppela: "PORTA NOVA" – Il Cinema di Comunità | Eppela.Si può anche avere un posto riservato per la proiezione. "Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori - è creare un luogo accogliente e inclusivo per tutti gli appassionati di cinema, dove la comunità possa incontrarsi, discutere e godersi grandi film insieme. Cinema Porta Nova una proprietà collettiva, nel senso che la programmazione (numero di film e tipologia) sarà determinata dall' amore per il cinema dei cittadini, più persone contribuiranno, più film si potranno proiettare".L'obiettivo è fare una programmazione di film da giugno a dicembre 2023. Cinema Porta Nova nasce del lavoro di una rete sociale aperta, aperta, composta da Arkadia, Comunità Oasi 2, Legambiente Trani, BoaOnda, Scuola Corsara, Libera Trani, Auser Trani, Il Nuovo Fantarca, in collaborazione con DSM ASL BT, a cui chiunque può aderire e migliorarlo.La direzione artistica è ancora di Rosa Ferro del Nuovo Fantarca, che ha selezionato 10 titoli, tra commedie, drammi e documentari, mediante i quali si potranno discutere temi di attualità e rivivere emozioni. "Porta Nova" infatti non è semplicemente il tentativo di restituzione di uno spazio dedicato alle proiezioni, ma un luogo dove riscoprire il piacere del fare insieme qualcosa per la città e chiunque è lə benvenutə.Per presentare la rassegna estiva 2023, il 26 giugno alle ore 19 è previsto un incontro presso il Caffè Corsaro per il Forum della comunità del cinema. Tutte le persone che volessero contribuire all'organizzazione o alla diffusione della campagna sono benvenute e possono contattare la rete delle associazioni all'indirizzo email cinemadicomunita@gmail.com.