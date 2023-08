Tragedia sui binari: un uomo investito, circolazione sospesa tra Bari centrale e Bari Santo Spirito

È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria

Dalle ore 19.30 sulla linea Foggia - Bari, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bari Centrale e Bari Santo Spirito per l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.Seguiranno aggiornamenti.