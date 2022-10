Tragico incidente a Trani: donna investita da un treno, è viva

Sulla linea Bari - Foggia, dalle ore 10:15 il traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Trani per l'investimento di una donna da parte di un treno merci. La malcapitata è stata estratta viva da sotto il convoglio e presa in consegna dal 118. La Polfer è sul posto. Dalle ore 12.10 nulla osta alla ripresa della circolazione su entrambi i binari.É stato richiesto l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. La Polfer è sul posto. Dalle ore 12.10 nulla osta alla ripresa della circolazione su entrambi i binari.Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.