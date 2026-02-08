Tragedia sfiorata sui binari: anziana salvata da un Carabiniere "fuori servizio"

Paura questo pomeriggio attorno alle 16:30, quando una donna anziana, in evidente stato di disorientamento, ha percorso per centinaia di metri i binari ferroviari in direzione Barletta, mettendo seriamente a rischio la propria incolumità. La situazione, potenzialmente drammatica, è stata evitata grazie al tempestivo intervento di un carabiniere non in servizio, che non ha esitato a scendere sui binari per raggiungere la donna e metterla in sicurezza, scongiurando una possibile tragedia. L'episodio ha generato momenti di forte tensione, anche per la possibile sopraggiunta di convogli ferroviari lungo la tratta. Solo la prontezza e il sangue freddo del militare hanno permesso di riportare la situazione sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La donna è stata affidata alle cure del personale competente.