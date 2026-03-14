Trani, muore in ospedale l’uomo investito da un treno regionale
Trani, muore in ospedale l’uomo investito da un treno regionale
Cronaca

Trani, muore in ospedale l’uomo investito da un treno regionale: aveva 44 anni, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente

L’investimento mercoledì sera nei pressi del passaggio a livello di via Giuseppe Verdi. Trasportato in codice rosso al “Bonomo” di Andria, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso

Trani - sabato 14 marzo 2026 7.25
Non ce l'ha fatta l'uomo di 44 anni, residente a Trani, investito mercoledì sera da un treno regionale sulla tratta ferroviaria Bari–Foggia, nei pressi del passaggio a livello di via Giuseppe Verdi. Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei sanitari e le prime speranze legate al rapido intervento dei soccorsi, il quadro clinico è peggiorato nelle ore successive fino al decesso avvenuto oggi, 13 marzo.

Sul posto, subito dopo l'incidente, erano intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto. La circolazione ferroviaria sulla linea Foggia–Bari era stata sospesa per circa due ore, tra le 19.40 e le 21.30, per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto.tl@

La news dell'investimento dell'11 marzo 2026: Investimento ferroviario a Trani: circolazione sospesa e treni in ritardo
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