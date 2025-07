Tragedia sul cantiere di una ferrovia nelle Marche: muore un operaio di Trani

Una tragedia ha colpito ieri il cantiere ferroviario della linea Macerata-Albacina. Savino Lettini, operaio cinquantenne di Trani, ha perso la vita intorno a mezzogiorno, colto da un improvviso malore mentre era impegnato nei lavori di elettrificazione dei binari.Lettini si era trasferito appena un mese fa a Sforzacosta, frazione del comune di Macerata, per poter lavorare nel cantiere. I colleghi, resisi conto della gravità della situazione, hanno subito allertato i soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia e il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Azienda Sanitaria di Macerata, incaricati di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento, non si esclude che alla base del malore possa esserci l'eccezionale ondata di caldo che in questi giorni sta colpendo duramente tutta la regione.Essendo coinvolto un lavoratore, sarà ora fondamentale accertare se siano state rispettate tutte le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e orari di lavoro, in particolare alla luce delle recenti raccomandazioni sanitarie legate all'emergenza caldo.