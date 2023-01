Tragico incidente sulla Andria- Trani: due giovani vittime e tre feriti

Drammatico incidente questa mattina all'alba sulla provinciale che collega Andria a Trani.Il bilancio è pesantissimo: due morti e cinque feriti, alcuni in gravi condizioni. Tre le auto coinvolte. L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 6, a circa 3 chilometri dalla Città Fidelis.Sul posto con le "volanti" della Polizia di Stato per i rilievi, sono anche giunti i Carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno provveduto a deviare il traffico attualmente bloccato nelle due direzioni.Scene strazianti per i soccorritori del 118 ed i Vigili del fuoco giunti sul posto: le persone coinvolte sarebbero tutte giovanissime. Folla di parenti e conoscenti in queste ore all'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria dove sono stati trasportati i feriti e dove saranno trasportate le salme dopo l'ispezione cadaverica.