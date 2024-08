Investito da un furgone su corso Imbriani, anziano ferito

Un investimento si è verificato intorno alle 12.00 su corso Imbriani, all'incrocio con via Istria: un anziano con stampelle nell'accingersi ad attraversare la carreggiata sarebbe stato investito da un furgone. Il conducente è subito sceso dal proprio mezzo per prestare soccorso. Per questa ragione il tratto di strada coinvolto dal sinistro, tra via Istria e il semaforo di corso Italia, è stato interrotto dalla Polizia Locale per permettere le operazioni soccorso. Sul posto è intervenuto oltre una volante della Municipale anche un mezzo del 118 per prestare ai soccorso all'anziano ferito.