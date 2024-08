Investe una ragazza in scooter e fugge: caccia al pirata della strada a Trani

Ha fatto un volo dallo scooter, chi l'ha investita non può non essersi accorto di quanto sia successo, e, a prescindere da colpe o precedenze, non si può non soccorrere chi è incorso in un incidente. E invece, la paura di subire conseguenze è prevalsa su quella di aver fatto del male alla giovane che ha investito.La ragazza ha battuto la testa ed è stata portata al pronto soccorso dai suoi genitori, da lei stessa chiamati. È di sua madre il post di condanna di un gesto ben più grave della mancata precedenza che ha provocato il sinistro. Episodi che non vorremmo raccontare.Un soccorso tempestivo può salvare una vita, non c'è scusa o paura che tenga. Pubblichiamo il post di richiesta di collaborazione in caso di eventuali testimoni dell'accaduto, in assenza di telecamere nella zona. "L'incidente è stato all'una nella notte tra mercoledì e giovedì. Poco fa tra l'una e l'una e 15 mia figlia è stata investita mentre era in scooter. Chi l'ha investita facendole fare un bel volo non si è nemmeno fermato a dare soccorso. La stiamo portando in pronto soccorso perché ha battuto la testa (col casco) e le fa male.Chiedo se qualcuno abbia visto qualcosa o comunque chi è stato dovesse leggere, di farsi avanti perché sarà esposta denuncia. Allego foto del luogo. Lei veniva da nord da via Imbriani, il pirata veniva da via Istria e l'ha investita non rispettando la segnaletica di dare precedenza."