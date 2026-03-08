avv.Donata Di Meo - Puglia Popolare. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
avv.Donata Di Meo - Puglia Popolare. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano

Il movimento conferma l’asse con il centrosinistra: una scelta nata dalla base cittadina e ratificata dal coordinamento regionale nel segno della continuità

Trani - domenica 8 marzo 2026 05.31
Il rebus delle alleanze per le amministrative di maggio 2026 perde uno dei suoi pezzi più ambiti. Puglia Popolare ha rotto gli indugi: il movimento sosterrà ufficialmente il Prof. Marco Galiano nella corsa alla carica di Sindaco di Trani. La decisione non è frutto di un'improvvisazione dell'ultima ora, ma l'approdo di un percorso di approfondimento politico lungo e lineare. Un dialogo sereno, partito dalla base cittadina, che ha voluto rivendicare con orgoglio la coerenza di un viaggio iniziato oltre dieci anni fa a sostegno delle due amministrazioni guidate da Amedeo Bottaro. Nelle ultime ore, il direttivo locale ha formalizzato il proprio orientamento, trovando l'immediata validazione e il plauso del coordinatore regionale, il dott. Carlo Laurora.

Donata Di Meo: «Galiano è garanzia di tenuta e continuità»
La coordinatrice cittadina e capogruppo consiliare, l'avv. Donata Di Meo, spiega come si è giunti alla fumata bianca: «A seguito di un lungo confronto tenuto con il segretario regionale del PD Domenico De Santis e di sostegno del candidato sindaco Professor Marco Galiano, facendo seguito ad un deliberato della sezione cittadina ratificato dal coordinamento regionale, posso comunicare il nostro sostegno pieno».
Sul piano della visione politica, la Di Meo non ha dubbi: «Il Professor Marco Galiano rappresenta un'azione di continuità della nostra presenza nell'azione di governo che vanta una presenza decennale. Lo abbiamo scelto perché riteniamo sia una persona di grandi qualità e che il suo progetto politico goda di un importante valore di tenuta, a differenza degli altri».

Carlo Laurora: «Una scelta di rigore e maturità»
Il coordinatore regionale, il dott. Carlo Laurora, ha seguito passo dopo passo l'evoluzione del dibattito interno, promuovendo a pieni voti l'autonomia e la saggezza della sezione tranese: «Il raggiungimento della maturità della sezione locale guidata dall'avvocato Donata Di Meo è una consapevole scelta che abbiamo condiviso. Sono certo che abbiano scelto con rigore, con una visione proiettata nel futuro della comunità che rappresentano».
Laurora sottolinea come questa decisione sia il frutto di un'esperienza ormai consolidata: «È la prosecuzione di un lavoro nato tanti anni fa; la scelta è frutto della loro sapienza e della capacità di analisi maturata nell'ambito di Puglia Popolare».

Domenico Briguglio: «Galiano è il fulcro della coesione»
Anche l'assessore Domenico Briguglio, espressione di Puglia Popolare nell'attuale giunta, esprime soddisfazione per la convergenza sul nome del preside del Liceo De Sanctis: «Marco Galiano è diventato il fulcro di questa campagna elettorale. È una persona in gamba, le qualità ci sono tutte per tenere coeso il centrosinistra».

Con l'ufficializzazione di Puglia Popolare, la coalizione a sostegno di Marco Galiano acquisisce un partner radicato, capace di portare in dote l'esperienza amministrativa di due mandati. La scelta di "non cambiare rotta" rafforza il racconto della continuità, contrapponendosi alla frammentazione che sta caratterizzando altri settori dello scacchiere politico tranese. Da oggi, la sfida di Galiano può contare su una colonna portante in più.
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità” Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità” A Palazzo San Giorgio l’annuncio ufficiale: “Abbiamo lasciato il PD per mancanza di dialogo. Ora costruiamo un progetto civico con cinque liste e il coinvolgimento diretto dei cittadini”
Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città” Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città” A meno di due mesi dal voto, l’ex assessore invita le coalizioni a passare dai buoni propositi al pragmatismo e annuncia una fase personale di profonda riflessione
Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo Appuntamento a Palazzo San Giorgio: ore 19:00
Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo» Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo» L’avv. Donata Di Meo frena sui tempi: «Sostegno al progetto migliore. Venerdì il summit decisivo con il coordinatore regionale Carlo Laurora»
Amministrative Trani 2026: De Feudis presenta il piano dei primi 100 giorni Amministrative Trani 2026: De Feudis presenta il piano dei primi 100 giorni Metodo, priorità e prime 10 delibere”: il candidato sindaco traccia la rotta tra legalità, efficienza e trasparenza
Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello» Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello» La Segretaria uscente rifiuta il "campo largo" imposto dall'alto e toglie dall'imbarazzo Azione
EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria" EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria" Dallo strappo di Marinaro alle dimissioni di Di Leo: la città rigetta le candidature calate dall’alto mentre i partiti tradizionali si svuotano
Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Il coordinatore provinciale di Forza Italia rivendica il ruolo del partito: «La nostra generosità supera le bandiere per il bene comune»
Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica
8 marzo 2026 Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica
Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9
7 marzo 2026 Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9
Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
7 marzo 2026 Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
Lacarvella presenta il Colore dell'Autismo
7 marzo 2026 Lacarvella presenta il Colore dell'Autismo
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
7 marzo 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”
7 marzo 2026 Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”
Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi
7 marzo 2026 Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi
A Trani l’incontro ecumenico del gruppo Fons Unitatis nella Chiesa del Carmine
7 marzo 2026 A Trani l’incontro ecumenico del gruppo Fons Unitatis nella Chiesa del Carmine
Referendum sulla giustizia, gazebo informativo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domenica in Via San Giorgio
7 marzo 2026 Referendum sulla giustizia, gazebo informativo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domenica in Via San Giorgio
Giornata mondiale dell'obesità
7 marzo 2026 Giornata mondiale dell'obesità
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.