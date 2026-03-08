Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano

Social Video 3 minuti Trani Amministrative 2026 - Puglia Popolare sostiene Galiano Tonino Lacalamita

Il rebus delle alleanze per le amministrative di maggio 2026 perde uno dei suoi pezzi più ambiti.ha rotto gli indugi: il movimento sosterrà ufficialmente ilnella corsa alla carica di Sindaco di Trani. La decisione non è frutto di un'improvvisazione dell'ultima ora, ma l'approdo di unlungo e lineare. Un dialogo sereno, partito dalla base cittadina, che ha voluto rivendicare con orgoglio la coerenza di un viaggio iniziato oltre dieci anni fa a sostegno delle due amministrazioni guidate da Amedeo Bottaro. Nelle ultime ore, il direttivo locale ha formalizzato il proprio orientamento, trovando l'immediata validazione e il plauso del coordinatore regionale, il dott.La coordinatrice cittadina e capogruppo consiliare, l'avv., spiega come si è giunti alla fumata bianca: «A seguito di un lungo confronto tenuto con il segretario regionale del PD Domenico De Santis e di sostegno del candidato sindaco Professor Marco Galiano, facendo seguito ad un deliberato della sezione cittadina ratificato dal coordinamento regionale, posso comunicare il nostro sostegno pieno».Sul piano della visione politica, la Di Meo non ha dubbi: «Il Professor Marco Galiano rappresenta un'azione di continuità della nostra presenza nell'azione di governo che vanta una presenza decennale. Lo abbiamo scelto perché riteniamo sia una persona di grandi qualità e che il suo progetto politico goda di un importante valore di tenuta, a differenza degli altri».Il coordinatore regionale, il dott., ha seguito passo dopo passo l'evoluzione del dibattito interno, promuovendo a pieni voti l'autonomia e la saggezza della sezione tranese: «Il raggiungimento della maturità della sezione locale guidata dall'avvocato Donata Di Meo è una consapevole scelta che abbiamo condiviso. Sono certo che abbiano scelto con rigore, con una visione proiettata nel futuro della comunità che rappresentano».Laurora sottolinea come questa decisione sia il frutto di un'esperienza ormai consolidata: «È la prosecuzione di un lavoro nato tanti anni fa; la scelta è frutto della loro sapienza e della capacità di analisi maturata nell'ambito di Puglia Popolare».Anche l'assessore, espressione di Puglia Popolare nell'attuale giunta, esprime soddisfazione per la convergenza sul nome del preside del Liceo De Sanctis: «Marco Galiano è diventato il fulcro di questa campagna elettorale. È una persona in gamba, le qualità ci sono tutte per tenere coeso il centrosinistra».Con l'ufficializzazione di, la coalizione a sostegno diacquisisce un partner radicato, capace di portare in dote l'esperienza amministrativa di due mandati. La scelta di "non cambiare rotta" rafforza il racconto della continuità, contrapponendosi alla frammentazione che sta caratterizzando altri settori dello scacchiere politico tranese. Da oggi, la sfida di Galiano può contare su una colonna portante in più.