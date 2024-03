Trani ancora protagonista su ‘Striscia la notizia’: Brumotti all’ex Psicopedagogico

Trani ancora una volta protagonista in TV: questa volta sul celebre programma 'Striscia la notizia', mandato in onda proprio nella serata di sabato 30 su 'Canale 5'.Questa volta preso di mira l'ospedale mai entrato in funzione in zona Ponte Lama, abbandonato al suo triste destino nel 1977. La proprietà dell'immobile è della Provincia che, col passare degli anni, ha completamente dimenticato l'importanza di un progetto morto ancor prima di nascere, o meglio, lasciato morire agli albori della sua nascita.La struttura, come molti sanno, è a due passi dal mare e, nel tempo, è stata del tutto distrutta e riempita di murales. Non chiaro il motivo per cui essa sia ancora in piedi, dal momento che non è mai stata utilizzata. All'epoca furono spesi ben 20 miliardi di lire: una cifra da capogiro, una spesa che, nel tempo, si è rilevata inutile.Lo stesso Sindaco Amedeo Bottaro è intervenuto ai microfoni del programma: "È un fallimento dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e anche mio. Non scappo dalle responsabilità, nonostante sia proprietà della Provincia. Trani è famosa per la ristorazione, e mi piacerebbe trasformare questa struttura in una ricettiva. Per altro, stiamo creando un percorso pedonale, e una pista ciclabile che arriverà fino a questo punto: potrebbe essere un modo per collegare queste viabilità".