Trani Arreda, nasce l'associazione di undici realtà dell'arredamento e del design

L'attenzione alle singole esigenze in una visione moderna e dinamica del design e dell'arredamento. Così nasce Trani Arreda, un'associazione di undici realtà della città di Trani unite dalla passione per il proprio lavoro.Le competenze di ogni associato, la collaborazione e il confronto sono i punti di forza di Trani Arreda che ha come obiettivo quello di fornire ai tranesi, e non solo, un'offerta a 360 gradi. Queste undici realtà, insieme, metteranno a disposizione di clienti e curiosi una vasta scelta di mobili, accessori e ispirazioni per valorizzare ogni spazio della propria casa.Procacci Arredamenti, Cucine e Design di Papagni, Modi Arredamenti, Bassi Passione Arredo, Stella Arredamenti, Losito Arredamenti, Procacci Design, Procacci Contemporaneo, Gusmai, Di Gregorio Casa e Gemiti Arredamenti. La capacità di fare rete è diventata indispensabile per costruire progetti, unire risorse, persone e conoscenze per raggiungere degli obiettivi. Lo hanno capito bene gli undici associati che, con la nascita di Trani Arreda, stanno mostrando la loro voglia di crescere, insieme al territorio e alla sua economia, per puntare su quella che è una grande scommessa. Singolarmente sono già delle eccellenze locali ma sarà la loro unione a fare la forza."Eravamo in pieno lockdown - ha raccontato Rossella Cusmai, coordinatrice del gruppo - quando è nata la chat di "Facciamo squadra". Questa esperienza ci ha aiutato a riempire il vuoto di quelle interminabili giornate. Ci ha fatto conoscere ed è nata così l'idea di un'associazione di professionisti dell'arredamento di Trani.Il primo passo è stato quello di creare un'immagine comune che ci facesse sentire colleghi e non concorrenti. Una promozione comune a tutti, la ricerca di finanziarie disposte a fare proposte più allettanti per i nostri clienti e così via. Vogliamo collaborare e aiutarci a risolvere le problematiche del nostro settore. Insieme!".Proprio così, Trani Arreda è una grande famiglia. Una famiglia in cui chiunque potrà sentirsi "a casa", coccolato in tutte le fasi dell'acquisto. Offerte personalizzate, consigli, assistenza tecnica negli anni, la possibilità di fare quattro chiacchiere con un esperto che diventa un amico. Una famiglia che metterà al centro le persone e manterrà vivo il commercio locale.Trani, ancora una volta, punta sull'eccellenza. Per non perdere tutte le novità del settore basta seguire le pagine Facebook e Instagram. Non solo, non mancheranno eventi e fiere a tema. Questo e molto altro è Trani Arreda. Lasciatevi ispirare!