Trani Autism Friendly, avviso per aderire alla seconda edizione

Fino a lunedì 5 giugno 2023 è possibile aderire alla seconda edizione del progetto "Trani Autism Friendly".Possono partecipare all'avviso (disponibile, unitamente alla modulistica, al seguente link) Enti pubblici e privati, associazioni di categoria, esercizi commerciali, ETS, associazioni di volontariato ed ogni altro soggetto pubblico o privato erogatore di servizi, con sede legale o operativa a Trani.La disponibilità prevista è di 70 soggetti partecipanti, che saranno individuati secondo l'ordine cronologico di arrivo delle adesioni. Eventuali ulteriori domande saranno valutate dall'Ente in ragione dell'organizzazione complessiva del progetto che si pone come obiettivo quello di promuovere ogni tipo di attività o iniziativa che possa consentire alla Città di Trani di garantire una rete di servizi erogati dai soggetti pubblici e privati capace di accogliere ed integrare la popolazione più fragile, con particolare riferimento all'attuazione di progetti volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, attraverso un contesto più ampio di inclusione sociale.Il titolare dell'ente che aderisce al progetto (e/o i suoi dipendenti) dovrà frequentare un percorso formativo specialistico, teso a dotare il proprio personale di un livello di conoscenza base di comportamenti da adottare nell'accoglienza delle persone con disturbo dello spettro autistico e di misure minime di adeguamento alle esigenze speciali degli ambienti fisici delle attività. Al termine positivo della formazione, dovrà essere in grado di semplificare la fruizione dei servizi e l'accoglienza delle persone con disturbo dello spettro autistico. A dimostrazione del superamento del corso, riceverà un'apposita attestazione.L'amministrazione comunale provvederà, in collaborazione con l'ASL BAT, ad organizzare un percorso formativo specialistico, a rilasciare gli attestati di partecipazione a conclusione del corso di formazione, a realizzare e fornire agli Enti aderenti l'elemento grafico distintivo del progetto TAF (cartello, vetrofania o equivalente), i materiali promozionali da esporre nei locali e ogni altra documentazione illustrativa da rendere disponibile.Le domande di adesione vanno inviate utilizzando l'apposita modulistica all'indirizzo PEC protocollo@cert.comune.trani.bt.it.