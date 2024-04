Trani Autism Friendly e Megamark: Luigi e Francesco iniziano il tirocinio da addetto vendita in due supermercati

Prosegue il cammino di inclusione lavorativa intrapreso dal Trani Autism Friendly con il prezioso supporto del Gruppo Megamark che ha messo a disposizione un tirocinio per due addetti alle vendite in due supermercati della città (C.so Vittorio Emanuele e via don Nicola Ragno). "L'esperienza consolidata in questi anni ha permesso ad importanti realtà imprenditoriali del territorio di scommettere su ragazzi con sindrome dello spettro autistico rivelatisi autonomi, capaci e adeguati a svolgere i compiti a loro affidati". Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani e promotore del progetto Taf, presenta Luigi Monopoli e Francesco Capparelli, i due nuovi addetti alle vendite che hanno iniziato a lavorare nei supermercati tranesi. Ferrante prosegue: "Luigi e Francesco iniziano oggi un'avventura che arricchirà non solo loro ma anche chi potrà osservare da vicino le loro capacità, clienti e dipendenti vedranno quanto attraverso il lavoro si possa fare vera inclusione"."Siamo felici ogni volta in cui riusciamo a proporre iniziative legate all'inclusione e alla responsabilità sociale sul territorio", così Dino Mansi, responsabile Risorse Umane, presente con Francesca Tedesco, responsabile Selezione e Formazione per conto del Gruppo Megamark, commenta il primo giorno di lavoro di Luigi e Francesco: "L'inserimento di ragazzi nel nostro organico è il frutto di collaborazione con il Taf partita per caso qualche anno e trasformata in una realtà ormai consolidata che vogliamo espandere anche altrove", Mansi annuncia infatti un'ulteriore novità: "replicheremo la bella esperienza vissuta a Trani anche con un ragazzo di Andria"."Non è la prima volta in cui affrontiamo un'esperienza del genere" dichiara Corrado Giancaspro, capo area per le filiali di Trani, che accoglie i due nuovi collaboratori e aggiunge: "includere i ragazzi con spettro del disturbo autistico nel mondo del lavoro risulta un'esperienza completamente positiva".Francesco Capparelli, emozionato, racconta: "Sono certo che questa esperienza migliorerà la mia formazione nella mediazione con i clienti e i colleghi e a specializzarmi. Certamente il tipo di lavoro mi aiuterà anche a livello emotivo"."Sono contentissimo per questa prima esperienza" riferisce Luigi Monopoli, "il lavoro in cassa mi permetterà di avere un contatto diretto con la gente".Clelia Dionisio, mamma di Luigi Monopoli, aggiunge una riflessione: "Mi sento fortunata, l'impegno di Fabrizio Ferrante e la sensibilità dei professionisti di Megamark stanno dando un grande contributo per il futuro di questi ragazzi".