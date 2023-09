"I colori dell'unicità": laboratorio creativo a Villa Guastamacchia

"I colori dell'unicità" è il titolo del laboratorio creativo che l'associazione "I colori dell'anima" hanno svolto presso Villa Guastamacchia in collaborazione con "Trani Autism Friendly"."Una mattinata in cui dei ragazzi meravigliosi - così commenta la presidente Sabrina Altamura - hanno dato spazio prima alla loro creatività artistica disegnando con pennarelli vari cuori, fiori e scritte su maglie bianche facendoli diventare piccole opere d'arte e successivamente alla loro creatività culinaria grazie al supporto della neurobiologa nutrizionista dr.ssa Irene Cornacchia e della food blogger Nunzia Bellomo, con le quali hanno avuto la possibilità di realizzare varie formine di frutta e di apprezzarne il loro valore nutrizionale degustandole con molto piacere. Piacere che non é mancato anche a chi inizialmente era restio".È stato molto emozionante, oltre che formativo, ma soprattutto fatto con il cuore e con l'anima. Da sottolineare inoltre che i ragazzi hanno realizzato una maglietta donata al piccolo Marco A. ricoverato in terapia intensiva per dimostrare la loro vicinanza e supporto affinché possa superare questo momento critico e continuare a lottare nel segno dell'Amore.