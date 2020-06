Trani celebra la Festa della Repubblica, Bottaro: «Camminiamo insieme con lo stesso passo che fece grande l'Italia»

74 anni fa c'erano le macerie dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale ad animare quello spirito democratico, fondato sui valori di libertà e di pace, che avrebbe condotto i cittadini a scegliere per la Repubblica.Oggi, sono le macerie di un'emergenza inaspettata a ricordare il voto storico del 1946. Allora, proprio come oggi, la nascita della Repubblica segnava un nuovo inizio.«Abbiamo ritrovato, nel momento più difficile, il vero volto della Repubblica», ha detto il Presidente, Sergio Mattarella. Anche Trani ha celebrato la Festa della Repubblica.Nel rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio, il sindaco Amedeo Bottaro ha deposto una corona d'allora ai piedi del monumento dedicato ai Caduti nella Villa comunale di Trani. «Il dopoguerra esaltò lo spirito nazionale, la voglia di condivisione e di solidarietà: ricordiamo gli eventi e la nascita della Repubblica. Camminiamo insieme con lo stesso passo che fece grande l'Italia».Stesso discorso a Barletta, dove Prefetto Maurizio Valiante insieme al sindaco Cannito hanno deposto due corone d'alloro ai piedi del monumento dedicato ai Caduti in guerra nella Città della Disfida.