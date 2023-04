Trani come una giungla, auto parcheggiate sugli scivoli per disabili

Per chi è costretto a muoversi in carrozzina la città è una giungla. Gli automobilisti parcheggiano ovunque, ignorano i divieti e occupano spesso gli scivoli, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali e persino i parcheggi riservati ai disabili. Le segnalazioni dei cittadini sono all'ordine del giorno. L'ultima che giunge in redazione riguarda le auto parcheggiate in via Maraldo, nella periferia nord di Trani e via Morrico, a due passi dal Comune. Le persone in carrozzina sono costrette a tornare indietro o a transitare lungo la strada perchè trovano bloccato l'accesso al marciapiede. L'assenza di parcheggi alternativi del resto non giustifica tuttavia questa brutta pratica!