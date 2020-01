Trani di nuovo sul Tg1 con l'omaggio della città a Federico Fellini

Social Video 3 minuti Trani sul Filo nel servizio del tg1

Ancora una volta Trani ritorna protagonista in diretta nazionale, in un servizio andato in onda sul tg1 e riferito alla giornata dedicata giornata dedicata al centenario della nascita di Federico Fellini. La città ha omaggiato il grande regista con un incontro a Palazzo Beltrani con Gianfranco Angelucci, suo discepolo, collaboratore e amico e l'omaggio nello chapiteau in Piazza Gradenigo con la Compagnia Baccalà di Camilla Pessi e Simone Fassari.Il tutto nell'ambito della rassegna circense Trani sul Filo, promossa dal Comune. E' lo stesso sindaco Bottaro a commentare il grande successo della karmesse, concepita da Carlo Bruni per l'Assessorato alle Culture della Città di Trani e realizzata grazie alla collaborazione dell'Associazione delle Arti e al sostegno della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese. «Trani sul filo è stato un grande successo per diversi motivi, a partire dall'armonia e dall'unità di intenti che ha animato tutto il gruppo di lavoro che ruota intorno a questo progetto, nato lo scorso anno su impulso di questa Amministrazione e dell'assessore alle culture, Felice di Lernia. Tutti fondamentali e tutti indispensabili. E la comunicazione collegata all'evento come sempre è stata all'altezza delle aspettative».«Davvero grazie - ha infine concluso - a chi ha lavorato dietro le quinte per far conoscere ed apprezzare la nostra fortunata rassegna di circo contemporaneo, in particolare ad Annamaria Grazia Selene Natalicchio».