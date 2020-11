Trani, Fidapa e Lilt per la prevenzione dei tumori maschili

Sempre presente nelle iniziative di solidarietà, la Fidapa Bpw Italy sezione di Trani, di cui è presidente Maria Mazzilli, in collaborazione con la Lilt associazione provinciale Barletta Andria Trani, promuove la campagna di sensibilizzazione nazionale per la prevenzione dei tumori maschili.Dunque non solo nastro rosa per sensibilizzare la prevenzione dei tumori al seno, ma anche nastro azzurro per la prevenzione dei tumori maschili. Lo slogan è "Non nasconderti dietro un dito. Percorso azzurro per la prevenzione dei tumori maschili"."Salute e prevenzione sono i temi che sentiamo veramente fondamentali in questi giorni", spiega Maria MazzilliLa campagna "He For She" ha come principale obiettivo proprio quello di sensibilizzare e coinvolgere anche uomini.