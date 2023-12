70 foto Trani ha festeggiato Santa Barbara con l'A.N.G.E.T.

Ieri mattina a Trani nella caserma "Lolli Ghetti" si è celebrata l'Eucarestia in onore di Santa Barbara, protettrice dell'Arma di Artiglieria, del Genio, della Marina e del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L' evento è stato organizzato dall'A.N.G.E.T. "Associazione Nazionale Genio e Trasmettitori" Sez. di Trani.La ricorrenza si festeggia il 4 dicembre perché in questa data, nel 306, morì martire torturata secondo la leggenda con il fuoco. E per questo viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco, contro i fulmini e le esplosioni. Esplosivi e armi vengono tenuti in depositi che si chiamano, non a caso, "santabarbara".Il Cav. Leonardo Leonetti, presidente della sezione ANGET di Trani al termine del tradizionale rito solenne dell'alzabandiera svoltasi in piazza d'armi, ha ringraziato le autorità civili e militari intervenute, le associazioni ed in primo luogo il comandante del 9° Reggimento, Colonnello Mattia Scirocco che ha permesso di celebrare l'evento nel presidio militare.Ha officiato la S. Messa don Giuseppe Lapenna il quale ha voluto fare una riflessione sulle letture ascoltate: "La parola "vegliate" ripetuta con insistenza, siate desti non rilassatevi perchè la venuta di Gesù in mezzo ci deve trovare pronti ad accoglierlo ed a seguirlo. È un'esortazione che ci ricorda che la vita non ha solo una dimensione terrena, ma è proiettata verso un "oltre". Questa domenica di Avvento è profondamente segnata da una chiamata alla vigilanza. San Marco include fino a tre volte nelle parole di Gesù il comando di "vegliare". E la terza volta lo fa con una certta solennità: "Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!". Non è solo una raccomandazione ascetica, ma una chiamata a vivere come figli della luce e del giorno.Ricordiamo che Santa Barbara, come madre, illumina il cammino della nostra esistenza, ci sostiene nelle occupazioni quotidiane e ci orienta verso l'incontro finale con Cristo".Un socio dell'Ancet ha recitato la preghiera a Santa Barbara, il presidente il Cav. Luogotenente Leonardo Leonetti ha ringraziato Don Giuseppe per aver permesso di condividere la ricorrenza della Santa protettrice dell'Arma del Genio.Al termine della cerimonia religiosa il giornalista dott. Luca Ciciriello ha presentato il libro dal titolo: "Studio Storico del Monumento di Trani dedicato all'Arma del Genio" a cura del Cav. Leonardo Leonetti, presidente A.N.G.E.T. di Trani.Si è conclusa la cerimonia con la deposizione di una corona in memoria di tutti i caduti vicino al monumento dedicato al Genio.È stata una cerimonia breve ma intensa che testimonia oggi la storia di ieri e alla quale assistere è sempre una grande emozione