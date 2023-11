Si rinnova il culto di Santa Barbara, Patrona dell’Arma del Genio e dei Trasmettitori

Il prossimo 3 dicembre 2023, a Trani, come da tradizione consolidata negli anni si festeggia Santa Barbara protettrice dell'Arma del Genio, dell'Arma di Artiglieria, della Marina e del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.La ricorrenza si festeggia il 4 dicembre perché in questa data, nel 306 morì martire, torturata secondo la leggenda con il fuoco. Per questo viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco, contro i fulmini e le esplosioni. Esplosivi e armi vengono tenuti in depositi che si chiamano, non a caso, "santabarbara".L'evento organizzato dall' A.N.G.E.T. "Associazione Nazionale Genio e Trasmettitori" Sez. di Trani si terrà nella sede della caserma "Lolli Ghetti" di Trani.Il programma prevede la celebrazione eucaristica in onore della Santa Patrona, officiata da don Giuseppe Lapenna al termine della cerimonia religiosa sarà presentato il libro dal titolo: "Studio Storico del Monumento di Trani dedicato all'Arma del Genio" a cura dell'autore Cav. Leonardo Leonetti, presidente A.N.G.E.T. di Trani; infine sarà deposta una corona in memoria di tutti i caduti.