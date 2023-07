Altra auto incendiata nella notte a Trani, in via Tolomeo

Terza auto incendiata, nel giro di pochi giorni a Trani, questa volta in via Tolomeo. Il fatto è avvenuto questa notte, alle ore 03.00 circa: sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto allo spegnimento dell'auto e alla successiva messa in sicurezza di tutta la zona interessata dall'evento. Nessuna persona e nessun'altra autovettura risultavano coinvolte dall'incendio. Il primo episodio aveva visto coinvolta l'auto del consigliere Di Gregorio in via Tasselgardo, l'altro quella di un anziano in via Madonna dei Sette Dolori.