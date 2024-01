Recuperato il barcone che affondò per "salvare" l'automobile sulla banchina del Porto

L'episodio avvenuto alcuni giorni fa in una serata particolarmente ventosa

Powered by

L'eroico barcone da pescatore, potremmo chiamarlo, che per salvare l'automobile incautamente parcheggiata sul ciglio della banchina - senza la sicurezza del freno a mano e della marcia ingranata - che spinta dal vento potente di alcune sere fa, aveva preso la strada diretta per i fondali del Porto ma era stata fermata dalla malcapitata barca, quest'ultima, invece, Ironia della sorte, perfettamente ormeggiata al suo posto. La barca salvatrice dell'auto, che non era affondata grazie a un gruppo di persone che aveva fatto da contrappeso nell'attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, dopo pochi minuti, gravemente danneggiata, era colata a picco. Questa mattina, con un avviso del prevista recupero a posto nella giornata di ieri, una grossa gru ha recuperato il relitto che era stato simpaticamente ribattezzato TiTRANIC. Sul posto, oltre la Guardia Costiera e la gru, i Vigili del Fuoco.