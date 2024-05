Fiamme da un appartamento a Trani in via de Robertis

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 15, in via de Robertis 110, prima del passaggio a livello. In fiamme una caldaia ubicata all'esterno di un appartamento al terzo piano. Al momento non si sa cosa abbia potuto provocare la scintilla: non si registrano danni all'interno dell'appartamento ma solo alla facciata e agli infissi. Illesi anche gli occupanti dell'abitazione.Celeri le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco giunti con due mezzi: i soccorritori hanno raggiunto l'appartamento con l'ausilio di un'autoscala. Sul posto è nel frattempo arrivata anche una pattuglia della Polizia di Stato e tre volanti della Polizia locale. La strada è stata bloccata alla circolazione per motivi di sicurezza.Seguono aggiornamenti.