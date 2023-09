Intervento dei Vigili del Fuoco in via Bachelet per una porta di appartamento bloccata

Una porta di appartamento bloccata e inquilini rimasti fuori: è questa la ragione per l'intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 13, in via Bachelet, attirando inevitabilmente la curiosità di passanti e residenti. Per poter accedere nell'appartamento al primo piano i soccorritori sono entrati dal balcone, dopo aver rotto una finestra: una volta all'interno hanno così potuto sbloccare la serratura della porta e consentire agli inquilini di potervi accedere.