Auto in fiamme nel centro storico, sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco

Fumo denso e fiamme alte per un'auto incendiatasi nel centro storico intorno alla mezzanotte e mezza, in via Madonna dei sette dolori.Sul posto ben due mezzi dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri: difficoltose le operazioni di spegnimento delle fiamme, a causa dello spazio angusto di manovra. L' auto, che pare appartenesse ad un anziano residente in quei pressi, è andata completamente distrutta.