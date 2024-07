Anziana sola in casa avverte malore, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di tensione questa mattina, intorno alle ore 9, in via don Nicola Ragno dove un'anziana signora ha avvertito un malore all'interno della sua abitazione. La donna era sola in casa e pertanto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per aprire la porta d'ingresso e permettere l'ingresso dei sanitari. La signora è stata così affidata alle cure del 118: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.