Trani Hub 06: questa mattina in Comune i primi risultati del progetto

Martedì 21 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Tamborrino del Comune di Trani, si terrà la presentazione dei primi risultati del progetto "Trani HUB Zerosei - Percorsi di Genitorialità Positiva". Questo evento rappresenta un'occasione importante per evidenziare i progressi e le realizzazioni del progetto, lanciato con il supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per combattere la povertà educativa.Il progetto, promosso dalla Cooperativa sociale Prometeo con la partnership del Comune di Trani, dell'Università di Foggia- Dipartimento di Scienze dell'Educazione, del Secondo Circolo Didattico Petronelli di Trani e della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà, si è classificato al sedicesimo posto della graduatoria nazionale su oltre mille progetti proposti all'Agenzia per la Coesione Territoriale.Il cuore del progetto Trani HUB ZeroSei è rappresentato dai suoi servizi innovativi, pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie:Spazio Montessori: Un ambiente arricchito e stimolante, basato sui principi del celebre metodo Montessori, che promuove l'autonomia e il rispetto dei ritmi naturali di apprendimento dei bambiniCantiere Genitori: Questo servizio offre un supporto fondamentale ai genitori, fornendo loro strumenti e conoscenze per affrontare le sfide della genitorialità moderna e per essere attivamente coinvolti nel percorso educativo dei loro figliLudoAusilioteca: Oltre a essere un vivace centro di attività laboratoriali pomeridiane, questa struttura offre servizi essenziali di logopedia, cruciali per il supporto allo sviluppo linguistico e cognitivo dei bambini.Trani Hub ZeroSei è un progetto all'avanguardia che rappresenta una svolta positiva per l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia a Trani. La sua missione di fornire servizi innovativi e di qualità per i bambini da zero a sei anni è sostenuta da una collaborazione senza precedenti tra enti pubblici e privati. L'obiettivo è chiaro: garantire a tutti i bambini di Trani un futuro luminoso e ricco di opportunità.Interverranno il Dirigente dei Servizi Sociale Alessandro Attolico, i rappresentanti dell'Università di Foggia, del Secondo Circolo Petronelli, del Centro Jobel e della Cooperativa Sociale Prometeo per discutere i risultati e le future prospettive del progetto.