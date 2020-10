Trani, il "Premio Mauro de Benedictis" a tre studentesse talentuose

E' stato assegnato, a pari merito, alle giovani studentesse Arianna Valente e Marika Zecchillo, il "Premio Mauro de Benedictis" intitolato alla memoria dell'imprenditore tranese, manifestazione giunta quest'anno alla IV edizione, fondata su iniziativa della stessa famiglia de Benedictis e dalla Fidapa di Trani, realizzato con la collaborazione del Comune di Trani e dell'Iiss "Sergio Comai".Seconda classificata è stata invece Angela Lettini: la cerimonia di premiazione delle borse di studio si è svolta nei viali della Villa Comunale di Trani, alla presenza di Raffaella Facondi (consorte dell'imprenditore a cui è intitolato il Premio) con le figlie Paola e Francesca, la presidente della sezione Fidapa di Trani, Maria Mazzilli, del prof. Cavaliere dell'Iiss "Cosmai" e dell'impreditrice di moda Mariuccia Milano.Com'è noto il Premio consiste in borse di studio che vengono assegnate alunni diplomati nell'a.s. 2019/20 e che si siano distinti particolarmente durante tutto il loro cursus studiorum sia per il profitto, che per il comportamento. "Un Premio all' eccellenza e al talento nello studio – come ha ricordato Raffaella Facondi – che vuole essere una piccola goccia d'acqua che innaffia la pinetina del sapere degli studenti più meritevoli, perché domani queste eccellenze si trasformino in splendide realtà".