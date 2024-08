Trani in cornice: la pioggia illude per un po' di fresco ma regala solo un arcobaleno splendido

Pioverà? Non Pioverà? Tutti a controllare le previsioni meteo, in attesa di una pioggia purificatrice. E invece la nuvolona ha soltanto sfiorato Trani, facendo cadere qualche goccia ed ogni speranza, anzi, amplificando il senso di umidità e aria pesante. In lontananza sul lungomare, a sud uno splendido arcobaleno, a incorniciare il contrasto della luce tagliente del sole sulla pietra bianca delle ville e del monastero con il cielo e il mare, più azzurro che mai. Eppure ieri era stata diramata un' allerta meteo, carica di pioggia e di speranza di un'aria più fresca. E invece ancora niente. Le previsioni tra stasera e domani promettono ancora, giusto una rinfrescata e una risciacquata alla città non starebbe male...