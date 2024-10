Trani in festa per San Francesco: da oggi al 4 ottobre celebrazioni per il patrono d'Italia

Nell'Ottavo centenario delle sacre stigmate che Francesco ha ricevuto presso La Verna, Trani festeggia il santo patrono d'Italia. Nonostante la chiusura della parrocchia di S. Francesco, in due diverse rettorie lo svolgimento del programma liturgico.Nei giorni 1, 2 e 3 ottobre, presso la Rettoria di S. Rocco, il triduo solenne predicatore da alcuni frati francescani: ore 18:30 S. Rosario; ore 19:00 S. Messa. Seguono, alle ore 20, tre diversi appuntamenti lungo le tre giornate: catechesi comunitaria (martedì); adorazione vocazionale (mercoledì) e pio transito al cielo (giovedì).Venerdì 4 ottobre, solennità.In Piazza Tomaselli, fronte Rettoria San Toma, le seguenti funzioni: ore 18:00 S. Rosario; ore 18:30 S. Messa solenne; ore 19:30 Processione con la venerata reliquia e l'immagine del Santo, attraverso il seguente itinerario: Piazza Tomaselli, Via Annunziata, Via Mario Pagano, Via Marsala, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Repubblica (tra le due piazze), Via Mario Pagano, Rettoria San Rocco. Al rientro canto del Te Deum.Tutta la cittadinanza è invitata ad aderire ai festeggiamenti in onore del Patrono della nostra nazione.