Trani, “l'imputato Covid” affatica il Tribunale

Un giudice che abbandona tempestivamente l'aula dell'udienza insieme al proprio assistente, gli avvocati che si guardano increduli fra domande senza risposte, gente che entra nel panico e si allontana frettolosamente da Palazzo Torres: è accaduto questa mattina al Tribunale di Trani, al primo piano all'udienza del monocratico penale, quando un giudice pare abbia avuto il responso purtroppo positivo del tampone effettuato, ed ha tempestivamente abbandonato l'aula.Una scena che ha suscitato non poche perplessità fra i presenti, che naturalmente non hanno inteso subito cosa stesse accadendo, fino a quando poi le voci si sono susseguite, anche se tutto rimane nel campo delle ipotesi.Proprio in mattinata TraniViva aveva dato notizia della decisione precauzionale presa per tre giudici ed un cancelliere di sottoporsi al tampone, cosa che aveva fatto slittare l'udienza collegiale fissata davanti alla prima sezione del Tribunale penale di Trani.Così come la curva del contagio sale in tutta la Penisola, pare che anche i casi di positività fra il personale, dai giudici ai dipendenti (e loro familiari e contatti stretti) possano aumentare, così come nelle categorie professionali collegate, con le quarantene e gli isolamenti che si sommano, in attesa che si possa usufruire delle misure previste di lavoro on line.Come precedentemente annunciato, intanto, nella tarda mattinata il Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio de Luce, ha disposto la sospensione delle attività della Sezione Lavoro per domani, 4 novembre, per consentire a tutto il personale l' effettuazione di test rapidi Covid-19 presso l'Ospedale di Bisceglie. In ogni caso, dei rinvii delle udienze verrà data tempestiva comunicazione.