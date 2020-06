Trani ritorna sulla Rai nella trasmissione "La prova del cuoco"

Le telecamere della Rai hanno di nuovo fatto tappa a Trani nella giornata di ieri, martedì 2 giugno. La "Perla dell'Adriatico" è stata trasmessa su Rai1 in tarda mattinata nella trasmissione La prova del Cuoco, condotta da Elisa Isoardi. In diretta dall'american bar "Il tamarindo", sul lungomare Cristoforo Colombo, ospite lo chef Michelangelo Sparapano che ha illustrato i segreti per una buona riuscita di un piatto tipico della cucina pugliese, "Riso, patate e cozze".L'occasione è stata utile per promuovere i prodotti a km0 della terra pugliese e pubblicizzare la città di Trani.