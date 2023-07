Trani si prepara ad accogliere le reliquie di San Francesco

"Trani si prepara ad accogliere la reliquia del corpo di San Francesco, che storicamente, per la prima volta - dichiara il presidente del Comitato Feste Patronali, Gianfranco De Toma - lascia Assisi per raggiungere un'altra destinazione: la nostra Città.Per l'occasione i frati di Assisi hanno realizzato un mezzobusto ligneo raffigurante il poverello di Assisi e contenente la reliquia, che giungerà a Trani il 27 luglio e sarà accolto in Piazza Duomo alle ore 18:00". Numerose le iniziative già realizzate durante l'anno in preparazione a questo momento, voluto dal Clero cittadino, con il Comitato Feste Patronali e la Confraternita di San Nicola il Pellegrino."Un grazie particolare - precisa il presidente De Toma - rivolgo a Padre Guglielmo Spirito, Padre Conventuale di Assisi, per essersi reso ponte di questo importante evento".I due santi, che spiritualmente si incontrano, saranno protagonisti di un particolare programma che sarà reso noto dal Comitato Feste Patronali Giovedì 20 luglio alle ore 18:30 presso il Teatro Open Air in Piazza Teatro.