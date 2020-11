Trani si prepara al dopo covid, Bottaro illustra i lavori in corso

Social Video 3 minuti Bottaro illustra i lavori in corso a Trani

«E' chiaro che non c'è soltanto il covid, al contrario è una città che cerca di cominciare a prepararsi a quel che sarà il dopo covid». Così il sindaco Amedeo Bottaro ritorna ad illustrare le opere pubbliche della sua Amministrazione e lo fa direttamente dalla Seconda Spiaggia dove sono in corso i lavori per la riqualificazione dell'area d'accesso.Ma in città sono sei in totale i cantieri aperti: «I tre parchi che sono quasi completamente completati, quello della pinetina di via Andria o quello presso la biblioteca che vi faremo vedere nei prossimi giorni. Stiamo riprendendo anche ad asfaltare le strade. Infine, stiamo lavorando per intercettare nuovi finanziamenti».«Il momento non è dei più semplici ma noi non ci fermiamo» - ha concluso il primo cittadino.