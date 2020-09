Trani: tre nuovi casi in città ma nessuno è tranese

Social Video 40 secondi Bottaro annuncia tre nuovi casi in città

Tre nuovi casi di Covid a Trani. Ad annunciarlo è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, attraverso i suoi profili social: «In questo momento si trovano seppur in quarantena nella nostra città. Il dato è di quelli che ci fanno riflettere e rispetto ai quali sto chiedendo chiarimenti all'Asl».Il sindaco ha specificato infatti che si tratta di casi di «cittadini non residenti a Trani» ma che probabilmente hanno la seconda casa in città.I casi a Trani passano così da 1 (il giovane tranese rientrato dalla Bulgaria e risultato positivo al tampone) a 4.