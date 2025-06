Trani, turista olandese cade tra i frangiflutti del Molo San Nicola: ricoverata in codice rosso

Attimi di paura nella giornata di sabato 1° giugno sul Molo San Nicola, dove una turista olandese è caduta tra i frangiflutti, riportando diverse fratture che le hanno impedito di risalire in autonomia. L'incidente è avvenuto in un punto spesso frequentato da bagnanti e persone in cerca di sole, nonostante la zona non sia attrezzata per tali attività.La donna, cinquantanovenne, è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco, che hanno provveduto a imbracarla per poterla recuperare in sicurezza dalla buca tra i massi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e la Capitaneria di Porto, per mettere in sicurezza l'area e ricostruire la dinamica dell'accaduto.La turista è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria, dove è attualmente ricoverata.