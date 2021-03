Trani zona gialla, parte il weekend da “liberi tutti” tra caos e traffico in tilt

È ripartita la movida del fine settimana come se niente fosse, in tantissimi non hanno rinunciato alla tradizionale camminata in centro e alla gita fuori porta in riva al mare, con ristoranti al completo all'ora di pranzo. Pur non essendo questi catalogabili tra i comportamenti sanzionabili (si può circolare sempre liberamente e gli spostamenti tra comuni sono consentiti in zona gialla) le autorità stanno moltiplicando gli appelli alla responsabilità e alla prudenza. Anche il sindaco Bottaro, dopo le polemiche del passato weekend, nei giorni scorsi è corso ai ripari aumentando le zone dove è vietato sostare e consumare bevande . La gente tuttavia sembra non voler rinunciare ad uscire di casa, almeno nel fine settimana, complici anche le temperature tipicamente primaverili. Risultato: traffico in tilt, file interminabili di auto per tutto il centro e assembramenti.