Trasporto studenti alla ex Lum, il servizio parte il 21 novembre

«Trasporto degli studenti del Liceo De Sanctis Trani presso la sede ex LUM: da lunedì 21 novembre il servizio avrà inizio alle ore 8. Avevamo assunto un impegno ben preciso con la dirigente e con genitori e ragazzi: così è stato». Ad annunciarlo è il sindaco Amedeo Bottaro.«Tutto questo sullo sfondo di una strada che, nel tratto di nostra competenza, finalmente può definirsi tale grazie all'intervento, da poco concluso, di realizzazione del nuovo asfalto.Con i fondi di Strada per Strada adesso ci accingiamo a rifare anche via Falcone e via Borsellino, un'unica grande arteria fondamentale per il traffico cittadino».