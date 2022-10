Tre giorni di birra e di festa a Terlizzi con “Birramilandia”

Buona la prima nel 2019, quest'anno torna l'apprezzato format dedicato alla birra. Confermato per tre date a Terlizzi l'evento "Birramilandia": nelle serate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre Terlizzi diventerà una vera e propria capitale del luppolo, per vivere una serata di relax e spensieratezza.Ovviamente la protagonista sarà la birra, con i suoi diversi stili e vari accompagnamenti, ma non solo: si potranno degustare tanti prodotti locali terlizzesi, come l'olio e altre prelibatezze della tradizione gastronomica locale. Gli amanti della birra non potranno mancare alla festa: saranno presenti birre tedesche, produzioni artigianali, con una vasta scelta in grado di soddisfare anche gli appassionati più sfegatati.Gli organizzatori non hanno ancora lasciato trapelare altre informazioni, ma si prevede anche una speciale selezione musicale dal vivo per accompagnare la festa: nei prossimi giorni saranno divulgati maggiori dettagli.Per i più piccoli, saranno allestiti spazi per i giochi con gonfiabili, animazioni e mascotte e anche un mini luna park aperto a tutti. Spazio anche per la spensieratezza e il divertimento, con mini spettacoli dal vivo e la presenza di diversi artisti di strada per allietare con gioia le serate.Evento patrocinato del comune di TerlizziPARTNER DELL'EVENTO:RITMO 80 - RADIO LOVE FM